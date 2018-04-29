مباحثات عربية فرنسية حول الأزمة الليبية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت الجامعة العربية، في بيان لها أن الجانبان بحثا خلال لقائهما في القاهرة جملة من الموضوعات بينها الأزمة الليبية وسبل حلحلتها، وتطورات نظيرتها اليمنية.

وتستضيف الجامعة العربية غدا الاثنين اجتماعاً للمجموعة الرباعية حول ليبيا بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موجريني ، والمبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة ، ورئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل بيير بويويا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في بيان له ان المشاركون في الاجتماع سيبحثون آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وأشار عفيفي إلى أن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلي تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدماً في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

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