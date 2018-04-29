الإعلان عن الملتقى والمعرض الدولي للنفط والغاز في أكتوبر المقبل 2018

احتضنت القاعة الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط صباح أمس السبت الموافق 28/4/2018 المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق أعمال ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز.

حيث افتتح المؤتمر الصحفي بكلمة رئيس ملتقى ومعرض بنغازي الدولي مسعود العوامي الذي أكد على أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة الليبية.

والقى رئيس لجنة المؤتمر د.نوري فلو كلمة شكر فيها لجنة الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على دعمها المتواصل للخروج بهذا المؤتمر إلى النور.

وأضاف نوري أنه خلال الأشهر الماضية وتحديدا في مارس 2018 عكفت اللجنة العملية على تكثيف الجهود والأفكار لإخراج المطوية الأولى في فترة قصيرة.

وأوضح أن محاور المؤتمر سبعة، سيتم استقبال الورقات العلمية من خلالها، وهذه المحاور هي :

1/ الاستكشاف والإنتاج وتطوير الإحتياطي.

2/ الصيانة والمشاريع.

3/ التكرير والبتروكيماويات.

4/ الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة.

5/ الابتكار الرقمي في صناعة النفط والغاز.

6/ مواضيع اختيارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز.

7/ دعوة خبراء كمتحدثين رسميين.

وأوضح عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيته أن شركة الخليج العربي للنفط هي إحدى الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز الليبي، وتتشرف باستضافة هذا المؤتمر، وتدعوا الجميع لتكثيف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر لما فيه من أهمية على صعيد سوق النفط وتبادل الخبرات، وهو فرصة لإنعاش الاقتصاد الليبي.

وعبر عضو لجنة الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي عن سعادته بعودة مدينة بنغازي، حيث اعتبر المعرض فرصةً لتحسين صورة المدينة.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعتبر تجربة جديدة في مجال المعارض المتخصصة في الصناعات النفطية، ويجب أن يتحلى كل العاملين في هذا القطاع بروح الجماعة وأن يعملوا كأوركسترا واحدة والمؤسسة تثمن هذه المجهودات.

وأعلن رسمياً عن انطلاق هذا الحدث، الذي تأمل المؤسسة ان يكون منارةً يهتدي بها وإليها رواد الخبرة والصناعات العملية والعلمية في ليبيا.

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