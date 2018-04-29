إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم تفتتح دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية

عين ليبيا

افتتحت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم صباح اليوم الأحد دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والتي تستهدف عدد من موظفي الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

حيث تشمل محاور الدورة التي قدمها م.عمر محمد الرمال، التعريف بالتدريب وتوعية العنصر البشري والتعريف بالمهارات اللازمة لجعل الموظف ذو كفاءة عالية والتركيز على كيفية اكتساب المهارة.

هذا وتعتبر هذه الدورة هي الحادية عشر من إجمالي عدد الدورات التي أقامتها الإدارة وهي الدورة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك وستستكمل الإدارة باقي برنامجها التدريبي عقب عيد الفطر المبارك.

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