مديرية أمن اجدابيا : نعمل على توحيد الجهات الأمنية في داخل المدينة

ليبيا – كشفت وحدة الإعلام بمديرية أمن اجدابيا عن إنجازات المديرية التي حققتها خلال الفترة الماضية تحت إدارة العقيد رمضان الزوام.

مديرية أمن أجدابيا عملت بحسب مكتبها الإعلامي على إضافة 35 آلية جديدة لتكون من ضمن قوة المديرية وصيانة عدد من الآليات لتدخل في الخدمة بشكل رسمي واسترداد آليات كانت تستخدم خارج نطاق المديرية.

ومن إنجازات المديرية أيضاً توفير التموين لجميع الاقسام بالمديرية ورجال الشرطة بعد ان كان منقطعاً والعمل على توحيد الجهات الأمنية ونبذ الفتن وتوحيد صفوف رجال الأمن في المدينة.

وقامت المديرية بالتركيز على الضبط والربط واشهار الأمن بالدوريات الداخلية والثابتة داخل اجدابيا وأخيراً العمل على تنفيذ خطة أمنية متكاملة تشمل تأمين المدينة وتنظيم حركة المرور خلال شهر رمضان.

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