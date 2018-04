المتوسط:

استلمت مصارف الجفرة، الأحد، سيولة مالية بقيمة 25 مليون دينار، قادمة من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، داخل مبنى فرع إصدار الجفرة التابع للمصرف المركزي، بحضور الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

يشار إلى أن السيولة المالية قد وصلت إلى الجفرة محملة على طائرة شحن جوي عبر مطار الجفرة المدني.

