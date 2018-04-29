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استقرار ملحوظ في سبها بعد توقف الاشتباكات

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال عضو حكماء سبها حسن الرقيق، الأحد، إن الأوضاع بالمدينة “مستقرة” منذ عدة أيام، ولا صحة لما يشاع حول عودة الاشتباكات المسلحة.
وأضاف الرقيق في تصريح للرائد، أن محطات الوقود تعمل بصورة اعتيادية، والمصارف تواصل توزيع السيولة النقدية على المواطنين.
يذكر أن مدينة سبها تعاني أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الاشتباكات المسلحة الدائرة منذ فبراير المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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