وصول السيولة النقدية لمصارف الجفرة

أعلن المجلس البلدي الجفرة، اليوم الأحد، وصول السـيولة النقـدية لمصـارف البـلديـة قـادمـة مـن مـصرف لـيبيـا الـمركزي بـطرابـلس، والـمقدرة بـحوالـي 25 مـليـون ديـنار لـيبي.

وأوضح المجلس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم توزيع السيولة عـلي فـروع الـمصارف الـعاملة فـي بـلدية الـجفرة، بحيث استلمت فـروع مـصارف الـجمهورية الـجفرة 20 ملـيون ديـنار، فيما استلم مـصرف شـمال أفـريـقيا فـرع ودان 5 ملـيون ديـنار.

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