بلدية زليتن تقترح على «محلي الوفاق» إنشاء جهاز للاستثمار بالبلديات

أرسل عميد بلدية زليتن مفتاح الطاهر حمادي، مذكرة إلى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق، بداد قنصو مسعود، بشأن مقترح إنشاء جهاز للاستثمار بالبلديات.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية زليتن عبر فيس بوك، عبر بيان، أن المقترح يشمل كل بلدية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمزاولة النشاط الاقتصادي ومخاطبة مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم بالخصوص.

وتابع البيان، أن المقترح جاء لضرورة العمل على توفير وتنويع الموارد البلدية للبلديات بما يسهم في تمكينها من مهامها وأعمالها وخدمات بموجب القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتخفيف العبء عن كاهل ميزانية الدولة.

وأرفق البيان مسودة مشروع قرار عن مجلس الوزراء بما سلف بيانه، نعرضها فيما يلي.

