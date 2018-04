«جمارك مصراتة» تعلن استرجاع كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة

المتوسط

أعلنت مصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي بمصراتة، استرجاع كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة، بالتعاون مع التجار.

وأوضح الحساب الرسمي لمصلحة الجمارك، عبر فيس بوك، أنه تم بمساعدة جهود الشباب الطيبة وتكاثف جهود أعضاء وحدة التفتيش الآلي استرجاع كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تم الإعلان عنها سابقا بأنها مضروبة وتالفة، وكذلك بتعاون العديد من التجار، التحفظ عليها عند جهاز قوة الدعم الخاصة بالمنطقة الوسطى.

