«جمارك مصراتة» تضبط محاولة تهريب مصحف عثماني يرجع لـ 300 عام

أعلنت مصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي بمصراتة، ضبط مصحف عثماني أثري، بداخله ورقة توضح التفاصيل الخاصة به.

وأوضح الحساب الرسمي لمصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي بمصراتة، على فيس بوك، أن أعضاء وحدة التفتيش الآلي تمكنوا بالتعاون مع جهاز المباحث العامة بمطار مصراتة الدولي يوم الأربعاء الماضي من ضبط مصحف عثماني أثري تم خطه منذ 300 عام تقريبًا، ووجد بداخله ورقة توضح التفاصيل .

وأوضحت الورقة الشارحة لتفاصيل المصحف أنه عثماني وتم خطه عام 1102 هجريًا، إبان الحاكم سليمان الثاني بن أبراهيم، والذي امتد حكمه من «2 محرم 1099هـ/ 8 نوڤمبر 1687م» إلى «25 رمضان 1102هـ/ 22 يونيو 1691م» والحاكم أحمد الثاني بن إبراهيم، والذي امتد حكمه من «25 رمضان 1102هـ/ 22 يونيو 1691م » إلى «21 جمادى الآخرة 1106هـ/ 6 فبراير 1695م».

