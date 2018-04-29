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إدارة مطار معيتيقة تعلن أسماء ورتب ضحايا طائرة الشحن العسكري المنكوبة فى أوباري

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نعت إدارة مطار معيتيقة الدولي ضحايا طائرة الشحن العسكري المنكوبة ظهر اليوم الاحد بعد اقلاعها من حقل الشرارة فى مدينة اوباري جنوبي البلاد متجهة الى طرابلس .

ووصفت الادارة الحادث فى إيجاز صحفي تابعته صحيفة المرصد عبر صفحتها على فيسبوك بالاليم معلنة وفاة ثلاثة طيارين وهم عقيد أحميدة ناصوف ، مقدم عبدالكريم السنوسي عميد المبروك عمر .

وكشف ايجاز مطار معيتيقة عن هوية المصاب الرابع وهو عبدالرحيم شبل مؤكداً  نقله الى العناية الفائقة وبأن الطائرة المنكوبة من طراز لوكهيد C130 امريكية الصنع .

ولم تكشف ادارة مطار معيتيقة حتى الآن عن اسباب الحادث فيما تداولت تقارير اعلامية انباء عن انفجار الطائرة واخرى عن توقف المحركات عقب اقلاعها .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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