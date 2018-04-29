انتهاء التسجيل المبدئي في الحج والإعلان عن موعد القرعة خلال أيام

أعلنت إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الأسلامية انتهاء المرحلة الأولي المتعلقة بالتسجيل المبدئي للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام،وأنه سيجري إعلان موعد إجراء القرعة خلال الأيام القريبة القادمة.

وكانت إدارة الحج والعمرة قد أعلنت في الأول من الشهر الجاري بدء التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2018 الأحد عبر الموقع الرسمي WWW.ehaj.gov.ly

وقالت إن القرعة في الأول من مايو المقبل وفقا للعدد المخصص لكل منطقة من مناطق ليبيا، بحسب إحصائية السكان الصادرة في 13 من مارس آذار الماضي.

واشترطت الإدارة دفع تكاليف الحج بمبلغ وقدره 10 آلاف دينار ليبي بموجب صك مصدق باسم إدارة الحج.

واشترطت الإدارة أيضا ألا يكون المتقدم قد سبق له الحج مطلقا مشيرة إلى أنه في حالة ثبوت أدائه فريضة الحج في السابق يتم استبعاده ولا يحق له المطالبة بترجيع قيمة تكلفة الحج.

وكانت إدارة الحج والعمرة في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت في فبراير شباط الماضي بدء العمل لتسجيل وحصر كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الثمانين عاماً ولم يسبق لهم الحج لمنحهم الأولوية في أداء فريضة الحج في الموسم المقبل.

وأشارت إدارة الحج إلى أن المستندات المطلوبة لحصر الراغبين في الحج من كبار السن الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة هي: الاسم الرباعي وصورة من كتيب العائلة ونسخة أصلية من الرقم الوطني وصورة من جواز السفر إضافة إلى إقرار من المتقدم بأنه لم يسبق له الحج على أن يكون مصدقا من المجلس البلدي.

الجدير بالذكر أن التسجيل في الحج في دولة ليبيا يجري كل عام عن طريق موقع إلكتروني وتجرى القرعة لاختيار الحجاج عشوائيا بحسب حصص مخصصة لكل منطقة من مناطق البلاد.

ويشترط في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون من مواطني الدولة الليبية وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج وألا يقل عمر المتقدم لأداء فريضة الحج عن خمسة وأربعين سنة ميلادية، و يستثنى من هذا الشرط الزوجة المرافقة لزوجها، والمرافق لأحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة على ألا يقل عمره عن عشرين عاما.

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