وصول مشغلات الكلى الصناعية لمستشفى مرزق

استلمت مستشفى مرزق العام، مشغلات الكلي الصناعية بعد أن تم الإفراج عنه من قبل بوابة تمنهنت التي احتجزت بالقرب منها يوم الجمعة الماضية.

وأضحت مصادر بالمستشفى، أن الإفراج عن المشغلات جاء بعد تواصل مع عدد من جهات في سبها ووادي البوانيس من مسؤولي و حكماء مدينة سبها وعدد من المنظمات الدولية الذين أبدوا التعاون والسعي لحل هذه الإشكالية والتي تعتبر تصرف غير مسؤول بسبب أن الشحنة عبارة مستلزمات غسيل الكلوي وحياة المرضي متوقفة علي غسيل ثلاثة مرات أسبوعيا.

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