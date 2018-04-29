وزارة الداخلية تؤكد انخفاض أعداد قضايا المخدرات خلال العام الماضي

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية إن عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المسجلة السنة الماضية انخفض مقارنة بالسنوات التي سبقتها.

وأوضحت الوزارة في بيان قصيرة نشرته مساء السبت أن عدد القضايا المُسجلة في ليبيا خلال عام 2017 بلغ 831 قضية منها 345 قضية اتجار بالمخدرات.

وأضافت الوزارة أن كميات المؤثرات العقلية المضبوطة بلغت قرابة 9 ملايين قرص مخدر من أنواع مختلفة ليس من بينها الكبتاجول أو الترامادول.

وبحسب التقرير الإحصائي السنوي الموحد لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017 كانت كميات المخدرات المضبوطة أكثر من 400 ألف كغم من الحشيش ، ( 162 ) كغم هيروين ، و( 362 ) كغم كوكايين.

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