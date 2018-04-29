المؤقتة تتخذ هذه الإجراءات بخصوص بلدية بنغازي

أصدرت الحكومة المؤقتة، قرار بالإذن لبلدية بنغازي بمباشرة إجراءات التعاقد مع فرع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية كمكتب استشاري للبلدية.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2018، على أن يتولى المكتب إعداد وتجهيز مستندات التعاقد وقوائم الأصناف والأعمال والمواصفات وجداول الكميات والرسوم حسب نوعية المشروعات والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

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