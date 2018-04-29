إصابة طفلين جراء مخلفات الحرب في بنغازي شرق ليبيا

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، طفلين مصابين جراء مخلفات الحرب في المدينة.

وقال مصدر طبي من مستشفى الجلاء بنغازي لموقع ليبيا الخبر إن أحد الأطفال والبالغ من العمر 12 عاما أصيب بشظايا في البطن إثر انفجار لغم أرضي قرب مركز شرطة المدينة بمنطقة وسط البلاد، كما أصيب الطفل الآخر بشظايا رصاصة انفجرت عندما كان يعبث بها في منطقة الكيش. ولقي طفلان مصرعهما وأصيب آخر بجراح في يناير الماضي منطقة الليثي في بنغازي إثر انفجار قذيفة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها وثّقت في فبراير الماضي وقوع 146 إصابة في صفوف المدنيين بينهم 13 حالة وفاة و 133 حالة إصابة بجروح، معظمهم نتيجة انفجار مخلّفات الحروب في ليبيا .

وكشف التقرير أن معظم الخسائر كانت في صفوف المدنيين بسبب انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع ؛ موضحا سقوط حالة وفاة واحدة و116 حالة إصابة بجروح.

وأوضح التقرير ان سبع حالات وفيات وثمان حالات إصابة بجروح جراء الرصاص العشوائي، وأن متفجرات من مخلفات الحرب تسببّت حالتا وفاة وست حالات إصابة بجروح.

وبين التقرير ان الأمم المتحدة وثقت وقوع إصابات بين صفوف المدنيين في بنغازي “اربع حالات وفاة و 122 حالة إصابة بجروح” وسبها “ست حالات وفاة و9 حالات إصابة بجروح”، وورشفانة “حالتا وفاة وحالتا إصابة بجروح” والزاوية “حالة وفاة واحدة”.

الجدير بالذكر أن المدينة لازالت تشهد انتشار عدد من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في مناطق متفرقة بالمدينة بحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام 2017.

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