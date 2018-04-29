الكهرباء تحذر من عمليات السطو على معداتها بالشويرف

حذرت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، من تكرار عمليات السطو المسلح على الشاحنات التي تحمل مواد ومعدات كهربائية في منطقة الشويرف، من قبل المواطن عبد الحميد أبو خريص.

وأعلنت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية عدم مسؤوليتها عن حدوث أي تذبذب في أداء الشبكة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية، في حال استمرار مثل هذه الأعمال.

وطالبت الشركة الجهات الاعتبارية والأمنية وعمداء البلديات بالمنطقة بوضع حلول لتأمين الطرق الجنوبية واسترجاع المواد المسروقة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات تؤمن وصول المواد الكهربائية إلى مواقع العمل.

يُذكر أن الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت الأسبوع المنصرم أن عبدالحميد أبو خريص أحد المواطنين بمنطقة الشويرف سرق مواد كهربائية تابعة لها كانت في طريقها إلى الجنوب.

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