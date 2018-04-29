المعداني يزور مقرات الشرطة العسكرية والقضائية بسرت

قام عميد بلدية سرت، مختار المعداني، صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمقر الشرطة العسكرية والشرطة القضائية سرت.

وكشف المتحدث باسم بلدية سرت، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن المعداني قام خلال زيارته بالتجول بالمقرات الخاصة رفقة آمر الشرطة العسكرية سرت، ورئيس مكتب الشرطة القضائية سرت, كما تم خلال الزيارة مناقشة الصعوبات التي تعيق تفعيل العمل واحتياج المقرات للصيانة والمعدات, وتكليف مكتب المشروعات بحصر الصيانة العاجلة للمقرات لكي تتمكن من أداء مهامها على النحو المطلوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية