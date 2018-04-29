إيطاليا والجزائر تتفقان على دفع الحلول السياسية في ليبيا

اتفق وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع نظيره الإيطالي أنجيلينو الفانو، على دفع الحلول السياسية في ليبيا عبر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأعرب الوزيران خلال لقاء جمعهما ،على هامش اجتماع في باريس، عن ارتياحهما لنوعية العلاقات التي تربط البلدين، بحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية على موقعها الإلكتروني.

وتطرق الجانبان إلى الوضع في ليبيا، حيث أكدا تطابق وجهات النّظر بين البلدين، لاسيما ضرورة الدفع نحو الحلول السياسية القائمة على الحوار والمصالحة بعيدًا عن أي تدخل أجنبي.

وجدد المسؤولان دعمهما خطة عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال وزير الخارجية الايطالي انجيلنو الفانو، في مؤتمر صحفي سبتمبر الماضي أثناء استقباله مسؤولين جزائريين عن تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا حول الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأوضح الفانو ان إيطاليا والجزائر تتفقان على ان حل الأزمة الليبية هو حل سياسي وليس عسكري، مجددين دعمهم لجهود المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة.

وتستعجل الجزائر وروما عودة الاستقرار إلى ليبيا بسبب تضررهما من تدفقات الهجرة غير الشرعية للأفارقة عبر الأراضي الجزائرية باتجاه ليبيا في محاولة لبلوغ الجانب الآخر من أوروبا.

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