سلامة يبحث مع أبو الغيط الملف الليبي

التقى المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم في القاهرة وحسب تغريدة للبعثة نشرتها على حسابها بموقع تويتر فقد ناقش الطرفان ،التقدم الذي تم إحرازه في خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا بالإضافة الى الاجتماع الرباعي المزمع عقده غدا في مقر جامعة الدول العربية.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية محمود عفيفي إن الجانبين بحثا أيضا سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التى يضطلع بها المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية وإتمام الاستحقاقات الانتخابية قبل نهاية العام حيث جدد أبو الغيط التزام الجامعة بمواصلة مساندتها لأي جهد يرمي إلى تشجيع الوفاق الوطني بين الأطراف الليبية ويساهم فى استكمال عملية الانتقال الديمقراطي فى البلاد.

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