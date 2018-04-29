القاهرة | إنطلاق الإجتماعات بين شكري ووزير الخارجية الفرنسي بحضور سفير مصر لدى ليبيا

ليبيا – اعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير احمد ابوزيد انطلاق الاجتماعات قبل قليل بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي جان اف لودريان .

وبحسب صور نشرها ابوزيد عبر حساب المتحدث الرسمي باسم الوزارة مساء الاحد وتابعتها صحيفة المرصد فقد انطلقت الاجتماعات فى مقر الاخيرة بالعاصمة المصرية القاهرة وذلك بحضور سفير مصر لدى ليبيا محمد أبوبكر .

ومن جانبها قال الخارجية الفرنسية فى بيان ان لودريا سوف يناقش مع محاوريه المصريين جميع القضايا الإقليمية التي يتحاور بشأنها الطرفان على نحو وثيق وعلى رأسها الازمة الليبية .

وكشفت بأن المحادثات سترتكز على التقدم الذي أحرزته وساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بهدف مشاركة جميع الجهات الفاعلة الليبية في هذه الدينامية ولا سيما من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

المرصد – خاص

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