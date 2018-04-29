مقتل مسلح وإصابة اثنين في مواجهات بين مهربي الوقود جنوب مزدة بليبيا

قتل مسلح وأصيب اثنان آخران في مواجهات بين مجموعات مسلحة في منطقة القريات جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر محلي في المنطقة لموقع ليبيا الخبر، إن الاشتباكات اندلعت في وقت متأخر من مساء السبت بين مجموعة مكلفة بتأمين صهريج وقود مهرب، ومجموعة مسلحة أخرى تعمل في التهريب.

وأوضح المصدر أن هذه الإشكالية حدثت بين أربعة أشخاص وبسبب شحنة وقود مهربة، حيث كلفت مجموعة من قبل بعض المهربين بتأمين شحنة الوقود المهربة، وقامت المجموعة الأخرى بمهاجمة شحنة الوقود في محاولة لاعتراضها.

وأشار المصدر إلى أن أحد المكلفين بحماية شحنة الوقود المهربة قام بالرماية على المهاجمين، وقتل أحدهم بينما أصيب اثنان آخران بجراح، وأضاف المصدر أن القتيل والجرحى نقلوا إلى مستشفى القريات.

وقال المصدر إن المنطقة التي حدثت فيها المواجهات تقع بالقرب من منطقة القريات التي تبعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق مدينة مزدة في الطريق الواصلة إلى منطقة الشويرف.

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