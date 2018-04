«مساعد البري» يعلن إزالة المنفذ القديم بناءً على قرار «الحكومة المؤقتة»

المتوسط

أعلن منفذ مساعد البري، قيام شركة المدن النظيفة بإزالة المنفذ القديم، بناءً على قرار صادر عن رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة.

وأوضح الحساب الرسمي لمكتب الإعلام الأمني لمديرية أمن منفذ مساعد البري، عبر فيس بوك، أنه بشأن تكليف شركة المدن النظيفة بإزالة المنفذ القديم ببلدية أمساعد، فقد باشرت شركة المدن النظيفة بهدم المنفذ القديم في نطاق البلدية اليوم الأحد الموافق 29 أبريل.

