أبو الغيط ولودريان يبحثان الملف الليبي ودعم جهود سلامة

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي يزور القاهرة، بحثا قضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الملف الليبي.

وقال المتحدث باسم أمين عام الجامعة، محمود عفيفي، إن الجانبين تطرقا إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية، وكيفية العمل على حلحلة الأزمة، ومساندة جهود المبعوث الأممي غسان سلامة الرامية لتحقيق التوافق المنشود بين الفرقاء الليبيين.

كما يلتقي لودريان خلال زيارته الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكري حيث ستركز المحادثات على التقدم الذي أحرزته وساطة المبعوث الأممي غسان سلامة، بهدف مشاركة جميع الجهات الفاعلة الليبية.

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