“صرخة” من نساء الجنوب

طالبت نساء من المنطقة الجنوبية منضويات في حراك “صرخة نساء الجنوب”، صناع القرار في مجلسي النواب والأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري بالجنوب من غياب الأمن وتردي الخدمات.

كما طالبن في بيان أصدرنه خلال وقفة احتجاجية، السبت، الجيش والشرطة بتفعيل دورهما في الجنوب وبسط الأمن داخل وخارج المدن، ومتابعة ومحاسبة جميع المسؤولين في الجهات الإدارية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإدارية والمعيشية، وتشكيل لجنة تسييرية للمجلس البلدي سبها ودعوتهم للقيام بمهامهم.

وأكدن ضرورة دعوة نائبات البرلمان عن المنطقة الجنوبية للحضور والوقوف على معاناة أهالي الجنوب، وأهمية تفعيل دور الحرس البلدي للقيام بدورهم في ضبط الأغذية والأدوية والمعدات الطبية المنتهية الصلاحية.

ووصفت نساء الحراك، المنطقة الجنوبية بأنها “تحتضر” في ظل غياب كامل لحكومات الشرق والغرب، وزادت المعاناة مع تحويل الجنوب لساحة صراع وتصفية حسابات بين فئات مجهولة.

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