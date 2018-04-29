منظمة الصحة العالمية تُقدم 42 ألف كيس دم إلى مراكز نقل الدم في الشرق الليبي

عين ليبيا

قامت منظمة الصحة العالمية بتقديم اثنين واربعون ألف (42.000) كيس دم إلى مراكز نقل الدم في شرق ليبيا، وسوف تستخدم للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم في المستشفيات في المنطقة الشرقية في ليبيا.

حيث تعاني مراكز نقل الدم في جميع أنحاء ليبيا من نقص في أكياس الدم وغيرها من المشاكل المنتظمة مثل نقص السيولة المالية.

هذا والتزمت منظمة الصحة العالمية بتقديم دعم فوري وطويل الأجل لمراكز نقل الدم، وتعمل المنظمة أيضًا مع السلطات الصحية المحلية على التخطيط المسبق لتلبية الاحتياجات في عام 2018.

وقال الدكتور جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: “لقد بذلنا في منظمة الصحة العالمية مع شركائنا جهوداً هائلة لمنع انهيار النظام الصحي الليبي ، لكن الآلاف من الناس لا يزالون في حاجة ماسة إلى خدمات صحية حرجة.”

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