بدء مباحثات وزيري خارجية مصر وفرنسا بالقاهرة في حضور السفير المصري بليبيا

المتوسط

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد انطلاق الاجتماعات بين وزير خارجية مصر، سامح شكري، ووزير الخارجية الفرنسي، جان اف لودريان، بحضور سفير مصر لدى ليبيا محمد أبوبكر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الاجتماعات انطلقت اليوم الأحد 29 أبريل، في مقر وزارة الخارجية المصرية القاهرة، وقام «أبو زيد» بنشر مجموعة من الصور التي تم التقاطها خلال مناقشات الاجتماع.

يذكر أن وزراة الخارجية الفرنسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن ملف الأزمة الليبية من أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين «شكري» و«لودريان» خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.

ومن المقرر أيضًا أن يقابل وزير الخارجية الفرنسي، جان اف لودريان، اليوم الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول أخر مستجدات الأزمة الليبيية.

