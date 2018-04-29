الوطنية للنفط تعلق على حادثة تحطم طائرة شحن بحقل الشرارة

العنوان-طرابلس

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 تحطمت أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها لـ18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل, وسقطت الطائرة على بعد كيلومترين من المطار في تمام الساعة 12:25 من بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 29 ابريل 2018.

وأضافت المؤسسة أن طواقم الإطفاء والإسعاف بالحقل هرعت لنجدة الطائرة المنكوبة قائلة إنه نتج عن هذا الحادث المأساوي استشهاد 3 من طاقم الطائرة و إصابة فرد أخر بحروق و جاري إسعافه جوا إلى طرابلس مضيفة أنه يتم التحقيق في ملابسات الحادث حالياً.

الجدير بالذكر ان الطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة ولقد أضطرت الشركة لإستئجار هذه الطائرة لنقل التموين ومستلزمات الحقل الأخرى بسبب الإغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البرية المؤديةإلى الحقل.

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