المتوسط

نظم عددًا كبيرًا من أعضاء الهيئات القضائية وقفات احتجاجية متعددة خلال الأيام الماضية في مجمعات محاكم «طرابلس وبنغازي وطبرق والزاوية، وآخرها وقفة احتجاجية اليوم الأحد 29 أبريل بنطاق محكمة اجدابيا الإبتدائية.

وذكر الحساب الرسمي للجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، عبر فيس بوك، في بيان، أن «تلك الوقفة الاحتجاجية جاءت تضامنًا مع حمزة الأخضر، وكيل النيابة العامة والناشط الحقوقي، الذي دافع عن استقلال القضاء بكل جرأة وشجاعة وطالب بإقامة العدل ورفع الظلم والمساواة، فكان جزاء ذلك هو تقديم شكوى ضده من المجلس الأعلى للقضاء وإحالتها إلى لجنة سحب الحصانة بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها قانونا» على حد وصف البيان.

وأوضح البيان، أن «الشعارات التي رفعت كانت كافية للتعبير عن استياء رجال القضاء ضد منعهم من حرية التعبير والمطالبة بحقوقهم بموضوعية والمطالبة بالاستقلال الحقيقي للقضاء».

The post وقفة احتجاجية تضامنًا مع حمزة الأخضر واستقلال القضاء باجدابيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية