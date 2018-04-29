إحباط محاولة هجرة غير شرعية غرب مليته

تستمر مجهودات مديرية أمن زواره في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، فتبذل قصارى جهدها على عدة محاور للحد منها داخل حدودها الإدارية سواء على شاطئ البحر أو في مواقع التخزين داخل المدينة وخارجها

في هذا السياق تمكنت فرق التحري لمديرية أمن زواره اليوم الاحد أن تصل لمعلومات مفادها بأن هناك استعدادات تجرى في وقت متأخر من ليلة الأحد في موقع قريب من مجمع مليته للغاز لتهريب مجموعة من البشر لأوروبا عبر الشواطئ ، فتم تكليف دوريات لمتابعة هذا الموضوع ، وبعد ساعات من البحث والتحري تم ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا مختبئين في منطقة أسباخ وصلوا لها بعد أن كشف آمرهم ، وهم من جنسيات افريقية ، أيضا تم التحفظ على مركبة بها لوحات معدنية ليبية كانت لأحدالأشخاص الذين يقومون بعملية التهريب ، واستمر البحث إلى أن تم ضبط كل محتويات عملية التهريب ، من زورق وأطواق النجاة ، والأدوات المستعملة لذلك ، فتم نقل المهاجرين إلى احد مراكز مديرية امن زواره لإسعاف من يعانى ببعض الأمراض وتوفير لهم الأكل والشرب ،وسيتم نقلهم إلى الجهات المختصة بعد أخذ المعلومات اللازمة منهم

وتستمر فرق المديرية للبحث على الأشخاص المتهمين في هذه العملية

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