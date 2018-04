المتوسط:

أكد أحد العناصر الإرهابية والمعتقل لدى قوة الردع الخاصة في طرابلس علي علم الحكومة التونسية بسفر شبابها للقتال في سوريا، ومبينا عن مغادرة عناصر «قتالية» عبر مطار قرطاج الدولي بتونس وبجوازات سفر مختومة.

وبحسب الوثائقي المصور والمعد من قبل الصحفية الجزائرية “ناهد زرواطي” الذي تابعته المتوسط، أوضحت ألفة الحمروني والده الفتاتين “رحمة وغفران الشيخاوي” التونسيتين والمتواجدتين بداخل سجن «امعيتيقة» تحت سيطرة قوه الردع الخاصة، أن من قصدته لأشكيه من يقف وراء سفرهما” أي بناتها اكتشفت أنه هو الذي دفع بهما إلى المحرقة، دون أن تذكر اسم الجهة المسؤولة.

وطالبت “الحمروني” السلطات التونسية بعودة حفيدتها البالغة من العمر العامين ونصف العام وابنتيها “غفران البالغة 20 عاما، ورحمة 17 عامًا”، بعد أن تم اعتقال “رحمة” في صبراتة خلال 2015 واعتقال “غفران” في مدينه سرت 2016 لانتمائهما لتنظيم داعش.

وقدمت أيضًا الصحفية الجزائرية “ناهد زرواطي” من خلال الوثائقي المصور عينة من شهادات أخرى ضمن فيديو وثائقي بعنوان (مجندون تحت الطلب) الذي سيعرض قريبا على “قناة الشروق” الجزائرية، مبينة أن الوثائقي يفضح تورط قيادات في حزب سياسي تونسي معروف تولى الحكم في فترة معينة.

كما يسلط الوثائقي الضوء على كيفية تجنيد الشباب للذهاب إلى سوريا وليبيا من خلال اعترافات لعناصر تنظيم “داعش” من الجنسية التونسية وموجودين داخل السجون الليبية، وهذا بحسب التقرير المعد من “زرواطي”.

الجدير بالذكر أن رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس “بدرة قعلول” أكدت توصل لجنة التحقيق حول شبكات تسفير القتاليين إلى سوريا بمجلس النواب التونسي إلى حقائق خطيرة جداً حول الأطراف المتورطة في هذه الشبكات. وأن لجنة التحقيق تحصلت على معلومات موثوقة عن تورط “الإخوان المسلمين” في الاستقطاب والتسفير وتجميع الإرهابيين بمدن ليبية ثم تسفيرهم إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا والعراق.

وأضافت أن هذه الحقائق سيتم التصريح بها قريبا بعد أن أخذ المركز ذلك على عاتقه في الوقت الذي أصدرت فيه بيانا رسميا استنكرت فيه صمت السلطات الرسمية عن هذا الملف، داعية إلى التصرف بمسؤولية بعيدا عن المصالح الفردية والحزبية.

The post وثائقي يكشف تورط حزب النهضة التونسي في سفر «المتطرفين» لليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية