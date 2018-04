بيان «الوطنية للنفط» حول حادث سقوط طائرة الشحن بحقل الشرارة

المتوسط:

كشف المؤسسة الوطنية للنفط، تفاصيل حادث تحطم طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل.

وأوضحت المؤسسة أن الطائرة سقطت على بعد كيلومترين من المطار في تمام الساعة 12:25 من بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 29 ابريل 2018.

وتابعت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد، أن طواقم الإطفاء والإسعاف بالحقل هرعت لنجدة الطائرة المنكوبة. ونتج عن هذا الحادث المأساوي مقتل 3 من طاقم الطائرة وإصابة فرد آخر بحروق وجاري إسعافه جوا الى طرابلس.

وقام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإلغاء جميع التزاماته وتوجهوا فورا إلى المقر الرئيسي لشركة أكاكوس ويجري حاليا اجتماع متواصل بين مجلس الإدارة مع إدارة شركة أكاكوس وعدد من المختصين بها لمتابعة الحادث.

كما تم إحاطة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بتطورات الموضوع والذي عبر عن تضامنه ووجه مكتبه بإعداد قرار باعتبار الذين سقطوا في هذا الحادث المأساوي شهداء واجب. كما تم إحاطة الهيئة العامة للطيران المدني علما بالموضوع قدمت المؤسسة تعازيها لرئيس أركان القوات الجوية.

الجدير بالذكر أن الطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة ولقد اضطرت الشركة لاستئجار هذه الطائرة لنقل التموين ومستلزمات الحقل الأخرى بسبب الإغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البرية المؤدية الى الحقل.

من جانبه أعرب المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن حزنه وتضامنه مع عائلات الضحايا، وعن خالص تعازي المؤسسة الوطنية للنفط لهم في المصاب الجلل.

