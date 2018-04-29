حفتر يتفقد قاعدة الأبرق الجوية قرب درنة

وصل القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم الأحد، إلى غربي مدينة درنة، زيارة لغرفة عمليات الكرامة الرئيسية بقاعدة الأبرق الجوية، للوقوف على آخر التجهيزات لتحرير درنة.

وكشف الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار، صلاح بوجيدار، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الزيارة تهدف إلى تفقـد محاور القتال، وبحث آخر المستجدات والمواقف العسكرية علي أرض الميـدان في درنة، حيـث تم عرض كافــة التطورات ومناقشة جميع الأمور المتعلقة بعملية تحرير درنـة، والتي باتت تقترب من إعلان تحريرها والقضاء علي أخر فلول الإرهاب فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية