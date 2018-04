المتوسط

دعا وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة عامر، وكيل وزارة الداخلية، لعقد اجتماع تشاوري بين كلا الوزارتين.

ووجه وكيل التعليم، خطابًا نشره الحساب الرسمي لوزارة التعليم الليبية، عبر فيس بوك، إلى وكيل وزارة الداخلية يدعوه فيه إلى عقد اجتماع تشاوري تشارك فيه مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمختلف البلديات.

وجاء في نص الخطاب، أن هذا اللقاء يأتي في إطار استعدادات وزارة التعليم لامتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2017 – 2018.

The post «تعليم الوفاق» يدعو لاجتماع تشاوري مع مديريات الأمن التابعة للداخلية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية