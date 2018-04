المتوسط – عبدالباسط بن هامل:

أكد مصدر مقرب من عائلة المعتقل ” عبدالله السنوسي ” في اتصال هاتفي مع صحيفة المتوسط، اليوم الأحد منع عائلة الأخير من زيارته خلال الفترة الماضية.

وكشف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، أن عائلة ” السنوسي ” لا تعلم عن مصيره أو مكان اعتقاله منذ أكثر ستة أشهر في العاصمة طرابلس.

وطالبت عائلة السنوسي نقلا عن المصدر المقرب، السلطات والجهات المسؤولة في العاصمة طرابلس من تمكينهم زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والكشف عن مصيره.

وكانت وزيرة الصحة في حكومة عبدالرحيم الكيب حينها “فاطمة الحمروش” قد نشرت مستندات تبين منح الحكومة مبلغ 250 مليون دينار لموريتانيا بتاريخ 14 نوفمبر 2012، وذلك بعد شهرين فقط من اتفاقية مبرمة بين الحكومة الليبية والموريتانية لتسليم رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق “عبدالله السنوسي” نشرتها الوزيرة أيضاً.

وأكد الكيب دفع حكومته لهذا المبلغ خلال جلسة في “المؤتمر الوطني العام” بحسب كتاب نشره عضو المؤتمر السابق عبد الفتاح الشلوي، الكيب في معرض رده على سؤال موجه له من عضو المؤتمر “عمر حميدان” حول دفع هذا المبلغ لجلب “السنوسي” قال بحسب ما نقل الكتاب: “نعم دفعت (200) مليون دينار لجلب السنوسي من موريتانيا” مدافعاً عن الأهمية السياسية لجلب السنوسي.

The post عائلة عبدالله السنوسي تطالب بالكشف عن مصيره appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية