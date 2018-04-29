الجامعة العربية مستعدة للمساعدة في مراقبة الانتخابات الليبية

أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأحد، استعداد الجامعة لمساعدة ليبيا في إجراء ومراقبة الانتخابات المنتظر عقدها هذا العام.

وقال المتحدث الرسمي للأمين العام، محمود عفيفي، إن أبو الغيط جدد خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة في القاهرة التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها للجهود الرامية إلى تشجيع الوفاق الوطني بين الأشقاء الليبيين الذي يساهم في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. وفق ما نقلته وكالة سبوتنك الروسية.

وأضاف عفيفي أن سلامة أطلع أبو الغيط على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية هذا العام.

يشار إلى أن اجتماعاً للرباعية الدولية حول لليبيا يعقد، الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة يضم الاتحاد الأوروبي والإفريقي والبعثة الأممية وجامعة الدول العربية.

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