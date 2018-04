المتوسط

اعتمد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة عامر، المقترح المقدم من مراقبات التعليم بالبلديات بشأن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب «عامر» في بيان رسمي نشره الحساب الرسمي لوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق عبر فيس بوك، مراقبي التعليم بتعديل الجداول الدراسية بما يتماشى مع المقترح.

وجاء في المقترح، أن تبدأ الحصة الأولى بالفترة الصباحية في تمام التاسعة والربع، فيما تبدأ الحصة الأولى بالفترة المسائية في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا، على أن يبلع زمن الحصة 45 دقيقة بواقع 4 حصص لكل فترة.

The post «تعليم الوفاق» يعتمد مقترحًا بشأن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية