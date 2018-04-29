مؤسسة النفط تحقق في ملابسات تحطم طائرة الشحن المستأجرة من قبل شركة أكاكوس النفطية

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عن تحطم طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 أثناء اقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل ، مبينةً بأن الطائرة سقطت على بعد كيلومترين من المطار في تمام الساعة 12:25 من بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 29 إبريل 2018.

مؤسسة النفط أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن طواقم الاطفاء والإسعاف بالحقل قد هرعت لنجدة الطائرة المنكوبة ، مضيفةً بأنه قد نتج عن الحادث المأساوي استشهاد 3 من طاقم الطائرة وإصابة فرد آخر بحروق وجاري إسعافه جوا الى طرابلس.

وأفاد المكتب الاعلامي لمؤسسة النفط بأن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط قد قام بإلغاء جميع التزاماته وتوجهوا فوراً الى المقر الرئيسي لشركة أكاكوس ، كاشفاً عن عقد اجتماع متواصل بين مجلس الادارة مع ادارة شركة أكاكوس وعدد من المختصين بها لمتابعه هذا الحادث المأساوي والتحقيق في ملابساته .

وأضاف البيان :” كما تم إحاطة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بتطورات الموضوع والذي عبر عن تضامنه ووجه مكتبه بإعداد قرار باعتبار الذين سقطوا في هذا الحادث المأساوي شهداء واجب كما تم أحاطه الهيئة العامة للطيران المدني علماً بالموضوع قدمت المؤسسة تعازيها لرئيس أركان القوات الجوية”.

يشار الى أن الطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة ولقد اضطرت الشركة لاستئجار هذه الطائرة لنقل التموين ومستلزمات الحقل الاخرى بسبب الاغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البريه المؤدية الى الحقل.

من جانبه عبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن عميق حزنه وتضامنه مع عائلات الضحايا وعبر عن خالص تعازي المؤسسة الوطنية للنفط لهم في هذا المصاب الجلل.

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