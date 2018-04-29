المؤقتة تتخذ هذا الإجراء لحل أزمة الإطفاء بالجبل الأخضر

أصدرت الحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، قرارها بالإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد مع شركة بريق الصواعق للأعمال الكهربائية والمقاولات العامة لغرض توريد وتطوير وتركيب مواد لشبكة منطقة الجبل الأخضر.

وأوضح قرار مجلس الوزراء رقم (213) لسنة 2018، أن الخطوة تأتي بغرض معالجة تكرار عملية الإطفاء بمنطقة الجبل الأخضر بسبب ما تعانيه الشبكة من مشاكل تحميل خطوط هوائية وكوابل ضغط منخفض وعالي، مبينا أن التعاقد سيكون في حدود قيمة وقدرها ( 1,200,000 د.ل ) مليون ومائتي ألف دينار ليبي على أن يتم تسييل القيمة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

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