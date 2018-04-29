الوطنية للنفط تفتح تحقيقا في سقوط طائرة للشحن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأحد، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات سقوط طائرة الشحن C130، ما نتج عنه مقتل كابتن الطائرة واثنين من مساعديه.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، أن الطائرة التي تحطمت أثناء اقلاعها على بعد اثنين كيلو متر من مطار حقل الشرارة، تابعة لسلاح الجو الليبي واستأجرتها شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة؛ لنقل التموين ومستلزمات الصيانة.

يذكر أن مدير مديرية أمن أوباري قال في تصريح للرائد إن طائرة شحن سقطت أثناء محاولتها الإقلاع ما نتج عنه مقتل الكابتن واثنين من مساعديه.

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