الخدمات الصحية ببني وليد تعلن استلام شحنة من المستلزمات الطبية

أعلنت إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، استلام شحنة من المستلزمات والمحاليل الخاصة بالمختبرات داخل المراكز الصحية.

وأوضح الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، عبر فيس بوك، أن الشحنة شملت أيضا جميع مستلزمات عيادات الأسنان في المراكز الصحية وتم استلامها من قبل هشام بن زغبان، مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة، وسالم ادليلعه، مدير مكتب التفتيش والمتابعة، وخطاب بحري مدير مخازن الإمداد الطبي بني وليد.

وقال هشام بن زغبان، مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية، إن هذه الشحنة ستخفف العبء الكبير على المواطن خصوصًا وأنها تحمل محاليل مهمة جدًا مثل تحاليل الدم وتحاليل وظائف الكلى وتحاليل الدهون والكوليسترول، إضافة إلى السكري وبعض التحاليل الأخرى.

وأضاف «بن زغبان» أنه رغم الظروف لن تكون هذه الشحنة هي الأخيرة بل سيكون هناك غيرها خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جانبه، أشار سالم ادليلعه، مدير مكتب التفتيش والمتابعة، إلى أنه سيتم متابعة المراكز الصحية بعد تسليمها حصصها من قبل مخازن الإمداد الطبي، وذلك لضمان وصول الخدمات الطبية لكل مستحقيها وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال مدراء المراكز الصحية في حالة تقصيرهم في أداء واجبهم تجاه أهالي المدينة.

وأوضح «ادليلعه» أن مكتب التفتيش والمتابعة مفتوح أمام جميع المواطنين في حالة تقديمهم أي شكوى أو تقصير في حقهم من المرافق الصحية داخل المدينة، وبأنه سيقوم بمتابعة جميع المرافق الصحية بدون استثناء من أجل المواطنين وخصوصا في ظل الظروف الراهنة.

