مديرية أمن طرابلس تدعو تعليم الوفاق إلى التشاور معها بخصوص تأمين الامتحانات

أكدت مديرية أمن طرابلس، أنه لم يتم بينها وبين وزارة التعليم أي تنسيق أو تشاور بخصوص تأمين الامتحانات، بما يضمن وضع خطة أمنية محكمة للإسهام في إجراء الطلبة امتحاناتهم بأمن وأمان.

ودعت المديرية في بيانها أمس وزارة التعليم للتشاور في هذا الموضوع، بما يحقق الحفاظ على الأمن وإجراء الطلاب امتحاناتهم بكل يسر.

مبدية استغرابها من هذا المنحى الذي اتخذته الوزارة في هذا الشأن من تجاهل للتواصل والتخطيط، ولما يحمله الأمر من مخاطر ونتائج سلبية.

موضحة أن آلية تجميع مجموعة كبيرة من الطلاب ومن مناطق سكنية متباينة له مخاطر قد ينتج عنها مشاجرات ومشاحنات بين الطلبة المتجمعين في نطاق واحد، وأن الطلاب في هذه المرحلة العمرية يحتاجون لرؤية أمنية خاصة بالتعامل والتجهيز لمراقبتهم والحفاظ على تحركاتهم بأمن وأمان.

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