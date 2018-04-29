عميد بلدية سرت يتفقد مقري الشرطة العسكرية والقضائية

سرت-العنوان

أجرى عميد بلدية سرت اليوم الأحد زيارة تفقدية لمقري الشرطة العسكرية والشرطة القضائية سرت وذلك بمناسبة استئناف عملهما.

ووفقا لمكتب الإعلام بالبلدية، فقد تجول مختار المعداني بالمقرات الخاصة رفقة آمر الشرطة العسكرية سرت ورئيس مكتب الشرطة القضائية، حيث جرى خلالها مناقشة الصعوبات التي تعيق تفعيل العمل واحتياج المقرات للصيانة والمعدات.

وجرى خلال الزيارة تكليف مكتب المشروعات بحصر الصيانة العاجلة للمقرات لكي تتمكن من أداء مهامها على النحو المطلوب.

وكان عميد البلدية قد افتتح قبل أيام مع مدير مديرية أمن سرت مقر المديرية بعد استكمال صيانته وتجهيزه.

وشارك في الاحتفال عدد من أعضاء المجلس البلدي سرت وغرفة تأمين وحماية سرت وعدد من الأعيان ومدراء القطاعات والضيوف وعدد من الضباط وضباط الصف من المديرية.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية