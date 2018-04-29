الثني يتفقد مستشفيات شحات و سوسة

قام رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، بجولة تفقدية شملت مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية، إضافة إلى مستشفى سوسة القروي للاطلاع على سير العمل بهاذين المرفقين الصحيين الحيويين.

ورافق الثني خلال هذه الجولة وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير شؤون الوزارة سعد عقوب عبدالرازق، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية نوري الورفلي، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لدولة رئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر، واطلع الثني والوفد المرافق له سير العمل مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية الواقع في منطقة المنصور بالجبل الأخضر.

كما تفقد الثني أقسام هذا المستشفى الحيوي واستمع إلى القائمين عليه الذين تحدثوا عن أبرز احتياجات هذا المرفق، كما أجرى زيارات لنزلاء هذه المستشفى.

وفي السياق ذاته تفقد الثني المستشفى القروي سوسة، واطلع على سير العمل داخل أقسامه ووحداتها وكذلك التجهيزات الحديثة التي قامت الحكومة بتوفيرها لهذا المرفق الحيوي الهام.

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