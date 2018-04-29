سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى تكرم جهاز مكافحة الهجرة

قامت سفارة جمهورية إفريقيا الوسطى، بتقديم درع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر، تكريما لما يقوم به الجهاز وأعضائه من جهود مبذولة للمهاجرين.

وأوضحت سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى، أن الخطوة تأتي تكريما للجهاز لتقديمه الخدمات الإنسانية للمستضعفين وإنقاذ أرواح المهاجرين غير الشرعيين، ومن بينهم المدعوة مريم زكريا ابنة نائب في مجلس النواب بجمهورية أفريقيا الوسطى، والتي كانت لديهم مفقودة حتى تم التواصل مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي قام بواجبه الإنساني والأمني، وقد تمكن من الوصول إليها وهي بحالة صحية جيدة و قد تم إرجاعها إلى ذويها في جمهورية إفريقيا الوسطى ولم شملها بعائلتها.

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