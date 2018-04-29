الوطنية لحقوق الإنسان تتحفظ عما ورد في ميثاق المصالحة بين الزنتان ومصراتة

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بكافة الجهود والمساعي والمبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية والسياسية الشاملة في ليبيا، والتي تحقق التوافق الوطني والاجتماعي.

اللجنة وفي بيان لها أمس، أعربت عن تحفظها تجاه ما جاء في بيان وميثاق مصالحة مدينتي الزنتان ومصراتة ، نظرا إلى أنه لم يتطرق إلى ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء النزاع المسلح الذي وقع فيما بين عدد من التشكيلات والجماعات المسلحة من المدينتين.

داعية المجلسين البلديين وحكماء وأعيان مدينتي الزنتان ومصراتة إلى ضرورة الإقرار بسلسلة الأخطاء التي ارتكبتها هذه الجماعات.

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