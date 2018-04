«أوقاف المؤقتة» تصدر تعميمًا بشأن صلاة التراويح في رمضان

المتوسط

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة المؤقتة، تعميمًا بخصوص نقاط مهمة تتعلق بصلاة التراويح، وعدد ركعاتها، وعمل المساجد في شهر رمضان، وغيرها من أمور إدارة شؤون المساجد بالهيئة.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة المؤقتة، عبر فيس بوك، في بيان، أن ذلك التعميم يأتي تفاديًا لما قد يحدث من خلاف بين المصلين، خلال الشهر الكريم.

وتناول البيان 13 نقطة، جاء أبرزها عدد ركعات صلاة التراويح بين 11 إلى 13 ركعة، والمدة بين الآذان والإقامة في صلاة العشاء 10 دقائق، ولا بأس من فتح مكبرات الصوت «الإذاعة الخارجية» في إقامة جميع الصلوات في رمضان وغيره، مع الوضع في الاعتبار أنه في حالة تقارب المساجد لا يتم تفعيل مكبرات الصوت منعًا للتشويش، وكذلك لا يتم تفعيلها في صلاة التهجد.

وتناول البيان بعض النقاط الأخرى في البيان التالي..

