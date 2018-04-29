شركة الكهرباء تتهم هذا الشخص بالاستيلاء على بضائع تخصها بقوة السلاح

ليبيا – اتهمت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها اليوم الاحد “عبد الحميد محمد أبو خريص” بحجز المواد الكهربائية الخاصة بالشركة وبقوة السلاح.

شركة الكهرباء أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أنها ناشدت جميع الجهات الإعتبارية والأمنية بالتدخل السريع والإفراج عن المواد الكهربائية.

وأكدت الشركة على أن المواد الكهربائية التي تم حجزها كانت من المفترض أن تساهم في حل مشاكل انخفاض الجهد والإختناقات العاجلة وتخفيف المعاناة عن أهالي الجنوب.

العامة للكهرباء أحاطت في بيانها المواطنين وكافة الجهات المعنية علماً بقائمة المواد الكهربائية التي قام أبو خريص بالإستيلاء عليها والمبينة في الصورة المرفقة أدناه.

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