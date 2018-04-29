محلل سياسي: هؤلاء يتحملون مسؤولية الانسداد السياسي في ليبيا

كشف المحلل السياسي، إبراهيم هيبة، أن أحد الذين يتحملون المسؤولية المباشرة فيما تمر به ليبيا من أزمة وانسداد سياسي ومأزق اقتصادي وتردي معيشي وازدياد حدة الصراع المجتمعي هو من قام بإعداد وتصميم آليات دون شروط موضوعية وفنية لانتخاب هيئة أعداد الدستور.

وأوضح هيبة، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن هذه الآليات قادت إلي انتخاب هيئة من شخصيات وصفها بـ “عاجزة” و”غير مؤهلة” تماما لكتابة مشروع دستور وطني يليق بالشعب الليبي ويخرجه من حالة الاحتراب الأهلي والصراع السياسي، قائلا “اليوم نحن نحصد في النتاج مسودة دستور المرابيع والتكوليس الجهوية والمركزية المشوهة التي ساهم في تصميمها وكتابتها بعض من أعضاء لجنة فبراير لا يجب أن نسمح بتمريرها لأنها ستقضي علي أمال الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية مستقرة، هذه المسودة بنيت علي أسس باطلة وستقود إلي كوارث مجتمعية وسياسية واقتصادية وستدستر الصراع المجتمعي والصراع السياسي وستدستر الانقسام المجتمعي والسياسي والاقتصادي وستعززه”.

وأضاف هيبة، “سيكون من الأفضل بل سيكون من المفيد حل هيئة إعداد الدستور والتمسك بالإعلان الدستوري وتعديل بعض البنود فيه والذهاب إلي انتخابات برلمانية جديدة وتأجيل مسألة كتابة الدستور الدائم لفترات لاحقة عوضا عن القبول أو محاولة تمرير هذه المسودة المعيبة والكارثية”، بحسب تعبيره.

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