لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة سرت تعقد اجتماعها الثالث

عقدت لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس لجامعة سرت اجتماعها الثالث بحضور الدكتور زكريا الزوبى رئيس اللجنة والدكتور عبدالله أمهلهل عضوًا ومقررًا للجنة.

وأوضح الموقع الإلكتروني لجامعة سرت، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد الموافق 29 أبريل، شارك فيه الدكتور مختار شقلوف، والدكتور نور الدين عبد الجواد، والأستاذ محمد على التائب؛ أعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع مراجعة محضر الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مناقشة الترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

